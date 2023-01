Hund mit einem Ohr wird lange nicht adoptiert - Neue Besitzerin kann Talent des Tieres nicht fassen

Jaclyn Gartner blätterte durch Fotos von Tierheimwelpen, als ihr eines ins Auge fiel: ein Hund namens Van Gogh mit nur einem Ohr.

"Ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass ein Hund wegen seiner Bilder so beliebt werden würde", sagt Jaclyn Gartner. "Das hat mein und sein Leben wirklich verändert." Ein Tierheim in North Carolina versuchte, ihn zur Adoption freizugeben. "Er hatte ein absolut schreckliches Leben hinter sich, und doch sah er glücklich aus, und man sagte mir, er käme gut mit Menschen zurecht", so Gartner.

© Happily Ever After Rescue

"Sein Ohr musste chirurgisch entfernt werden, aber Van Gogh war unverwüstlich, selbst nach allem, was er durchgemacht hatte. "Ich musste ihn retten", fügte sie hinzu. "Ich hatte TikTok-Videos von anderen Hunden gesehen, die Gemälde anfertigen, warum also nicht auch Van Gogh?" sagte Gartner. "Er hatte auf jeden Fall den Namen und das Ohr dafür."

© Happily Ever After Rescue

Also ließ sie kleine Kleckse leuchtender Farbe auf eine 8 mal 10 Zoll große Leinwand fallen, versiegelte sie in Plastikfolie und bestrich die Oberseite mit einer dünnen Schicht Erdnussbutter. Van Gogh nahm die Aufgabe mit dem Eifer eines echten Künstlers an.

Er leckte die Farbe in dramatischen Schlieren auf, und fünf Minuten später, als Gartner entschied, dass das Bild fertig war nahm sie die Leinwand weg. Die Bilder des Hundes gingen anschließend in den Verkauf und wurden für rund 1.000 Euro verkauft. Das Geld spendete die Frau an die Tierrettung.

© Happily Ever After Rescue

