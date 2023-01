Hungriges Tier: Elefant durchwühlte mitten in der Nacht Küche

Er besuchte das Haus von drei Landarbeitern in Gua Musang City im Bundesstaat Kelantan am 4. Januar um 4 Uhr morgens.

Die Bewohner des Hauses wurden durch den Lärm wachgerüttelt und rannten nach unten, um die Begegnung zu filmen. Die Aufnahmen zeigen, wie der Elefant seinen Rüssel benutzt, um das auf dem Spülbecken abgestellte Geschirr zu durchwühlen.

© Viralpress

Dann versucht das Tier, weiter ins Innere zu gelangen, und stößt sein Gesicht direkt in den nun leeren Fensterrahmen. Trotz aller Bemühungen gelingt es dem Elefanten nicht, in den Raum zu gelangen. Man sieht einen Mann in Orange, der mit einer brennenden Mückenspule nach dem Tier winkt und es in die Dunkelheit verscheucht. Der widerspenstige Elefant machte sich mit Salz, Öl und Instantnudeln davon.

Der Landarbeiter Mohammad Khairul Faiza Muhammad Din, 30, sagte: "Wir waren sehr überrascht, als wir einen Elefanten sahen, der mit seinem Rüssel die Küche durchwühlte. Er schien auf der Suche nach Nahrung zu sein. Nachdem er unsere Küche durchwühlt hatte, ging er in Richtung Wald."