Hustete drei Liter Blut: E-Zigaretten Süchtiger in Spital eingeliefert

Ein Vape-Süchtiger wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er aufgrund seiner lang anhaltenden Sucht drei Liter Blut gehustet hatte.

Dustin Fitzgerald, 45, war ein lebenslanger Raucher und rauchte täglich bis zu 60 Zigaretten. Um mit dem Tabakrauchen aufzuhören, beschloss Dustin Fitzgerald, auf Vapes, umzusteigen, da dies eine billigere und "gesündere" Alternative sei.

Fitzgerald war derart süchtig, dass er 12 Stunden am Tag rauchte. In dieser Zeit begann Dustin, heftig zu husten, wobei er sich daran erinnerte, dass er manchmal nicht schlafen konnte, weil es so schlimm wurde, dass er "alle fünf Minuten aufwachte", um zu husten. Und es kam noch schlimmer für Dustin, als er drei Liter Blut in Plastikbeutel hustete.

Er wurde so krank, dass der Mann aus Clinton im US-Bundesstaat Indiana beinahe eine Bluttransfusion benötigt hätte. Nach zahlreichen Tests wurde bei Dustin eine bakterielle Lungenentzündung diagnostiziert, die durch die Feuchtigkeit verursacht wurde, die sich durch häufiges Dampfen in seiner Lunge angesammelt hatte.

Seit diesem Vorfall hat er mit dem Rauchen aufgehört.