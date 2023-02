'I am Legend 2' wird mit Will Smith und Michael B. Jordan zur Mega-Action

Michael B. Jordan wurde als Hauptdarsteller an der Seite von Will Smith für den Film bestätigt, der einen anderen Ansatz als das Original verfolgt.

Filmemacher Akiva Goldsman verriet dieses Detail in einem Gespräch mit Deadline und sagte, dass die Fortsetzung das "alternative Ende" statt des "veröffentlichten Endes" übernehmen wird, was bedeutet, dass Will Smiths Charakter wieder zum Leben erweckt wird. Die Fortsetzung wird außerdem Jahre nach dem Original spielen.

"Sie wird ein paar Jahrzehnte später als der erste Teil beginnen", so Goldsman. "Das wird besonders in New York sichtbar sein. ... Ich weiß nicht, ob sie auf das Empire State Building klettern werden, aber die Möglichkeiten sind endlos."

Goldsman beschrieb auch, dass sich die Fortsetzung näher an Richard Mathesons Novelle von 1954 halten wird. "Wir gehen zurück auf das ursprüngliche Matheson-Buch und das alternative Ende im Gegensatz zum veröffentlichten Ende im Originalfilm", fügte er hinzu.

In der veröffentlichten Version des Films stirbt Smiths Figur, um zwei Überlebende und ein vielversprechendes Heilmittel für den Virus zu schützen, der die Welt heimgesucht und Menschen in Darkseeker verwandelt hat. Die DVD-Veröffentlichung zeigte jedoch das alternative Ende, in dem Smith nicht stirbt, die Darkseeker respektiert und in die Freiheit flieht.