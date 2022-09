Das Corpus Museum in Holland, ist das einzige Museum der Welt, welches einen eine Tour durch den menschlichen Körper machen lässt.

Das Corpus-Museum in Holland ist eine der Attraktion schlechthin. Es ist eine Attraktion weltweit, denn in rund einer Stunde bekommt der Besucher den ganzen menschlichen Körper gezeigt. Die Tour beginnt damit, dass man eine Rolltreppe durch eine offene Wunde in seinem Bein nimmt, und endet damit, dass man aus seinem riesigen Kopf ausgespuckt wird.

Einer der seltsamsten Orte ist das riesige 3D-Hologramm eines Spermas, das eine Eizelle befruchtet, und eine Zunge, auf der man herumhüpfen kann und die Rülpsgeräusche macht.