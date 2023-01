Influencerin klärt auf: 'So beeinflusst Tourette-Syndrom das Sexleben'

Eine Twitch-Streamerin, bei der das Tourette-Syndrom diagnostiziert wurde, hat erklärt, wie die Krankheit ihr Sexualleben beeinflusst.

Tourettes entwickelt sich typischerweise in der Kindheit und kann in einer Vielzahl von körperlichen und stimmlichen Ticks äußern, darunter Blinzeln, Zucken, Springen, Pfeifen, Husten, "Tiergeräusche", "das Sprechen zufälliger Wörter und Sätze" und Fluchen. Anita litt bereits früh an Symptomen, die Ärzte erkannten diese aber nicht. Stattdessen, so erinnerte sie sich, wurde ihr gesagt, dass sie "wahrscheinlich nur Aufmerksamkeit suchte" und "daraus herauswachsen würde".

"Ich hatte so ein Klischee im Kopf, dass ich nie dachte, das könnte auf mich zutreffen", sagte sie gegenüber LADbible TV. "Mein Klischee vom Tourettesyndrom war, dass es sich nur um Schimpfwörter handelt... dass es niemals komplex sein kann. Und die Dinge, die ich tat, wenn ich allein war, waren komplex." Anita stellte fest, dass es "bestimmte Situationen" gibt, in denen ihre Tics nicht auftreten, z. B. wenn sie sich "ohne Ablenkung auf etwas konzentrieren und fixieren kann".

Sie gab auch einen Einblick, wie sich die Krankheit auf ihr Sexualleben auswirkt und erklärte, dass Sex eine der Gelegenheiten ist, bei denen sie nicht oft Tics zeigt. "Viele Menschen, die an Tourette leiden, berichten, dass sie beim Sex weniger oder gar keine Tics haben", erklärte Anita. Ihre körperlichen Ticks können auch die Romantik ruinieren, wie Anita sich daran erinnerte, dass sie einmal "einem Kerl in die Hoden geschlagen" hat. Er wusste natürlich, dass es keine Absicht war, und Anita fügte hinzu, dass sie danach fünf Jahre lang zusammen blieben.

Erst im Alter von 27 Jahren wurde bei Anita Tourettes diagnostiziert, und sie sagte, dass ihr "Leben erst dann begann".