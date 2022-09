Instagram sperrt Pornhub-Page von Plattform aus

Instagram hat das Konto von Pornhub von seiner Social-Media-Plattform gestrichen, da die Anschuldigungen gegen die Erotik-Website nicht zum Erliegen kommen wollen.

Das Profil der Pornhub-Seite hatte satte 13,1 Millionen Follower hatte, war unglaublich aktiv und enthielt mehr als 6.200 Beiträge.Doch nun ist dem Spuck ein Ende gesetzt, das Profil wurde seitens Meta gelöscht. Der Schritt erfolgt einen Monat nachdem Visa und Mastercard die Zahlungsprivilegien für TrafficJunky, den Werbezweig der Pornhub-Muttergesellschaft MindGeek, gestrichen haben.

Das Problem hinter der Offline-Nahme der Seite ist jedoch ein größeres. MindGeek und Pornhub wurden bereuts vor längerem verklagt Kinderpornografie verbreitet und zu Geld gemacht zu haben. Auf dem Instagram-Konto des Unternehmens wurden zwar nicht-pornografische Videos und Bilder geteilt, aber mit Videos mit dem Titel "Nächstes Karriereziel", die dazu aufforderten, Pornodarsteller zu werden, wurde für Pornografie geworben.

Dawn Hawkins, der CEO des National Center of Sexual Exploitation, einer der Hauptbefürworter der Schließung von Pornhub, lobte Instagram. Er sagte, via Variety: "Instagram hat sich mutig entschieden, die Partnerschaft mit Pornhub zu beenden, und es ist an der Zeit, dass alle Unternehmen diesem Beispiel folgen." Laila Mickelwait, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Justice Defense Fund, feierte die Nachricht ebenfalls und forderte weitere Maßnahmen von großen Unternehmen.

In einer Erklärung an die New York Daily News sagte sie: "Instagram hat die richtige Entscheidung getroffen, indem es die Beziehungen zu Pornhub gekappt hat, und schließt sich nun Visa, Mastercard, Discover, PayPal, Grant Thornton, Heinz, Unilever, Roku und vielen anderen Unternehmen an, die sich weigern, mit Pornhub Geschäfte zu machen, einer Website, die dafür berüchtigt ist, den Sexhandel und den kriminellen sexuellen Missbrauch unzähliger Opfer, darunter auch Kinder, zu monetarisieren."