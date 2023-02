Inzest-Prüfungsfrage: Professor an Uni entlassen

Ein Universitätsprofessor wurde entlassen, nachdem seine verblüfften Studenten eine Aufsatzfrage über Inzest gestellt bekamen und aufgefordert wurden, in ihrer Antwort "relevante Beispiele aus ihrem eigenen Wissen" zu verwenden.

Ein Universitätsprofessor wurde entlassen, nachdem er Studenten aufgefordert hatte, eine Aufsatzfrage zum Thema Inzest zu beantworten. In der bizarren Prüfung wurden die Studenten gefragt, was sie von einem seltsamen Szenario hielten, das lautete: "Julie und Mark sind Bruder und Schwester. Sie reisen gemeinsam in den Sommerferien vom College nach Frankreich.

"Eines Nachts übernachten sie allein in einer Hütte in der Nähe des Strandes. Sie beschließen, dass es interessant wäre und Spaß machen würde, wenn sie versuchen würden, miteinander zu schlafen. Zumindest wäre es für jeden von ihnen eine neue Erfahrung.

"Julie hat bereits die Antibabypille genommen, und auch Mark benutzt sicherheitshalber ein Kondom. Beide genießen den Sex, aber sie beschließen, es nie wieder zu tun. Sie bewahren diese Nacht als ein besonderes Geheimnis, durch das sie sich einander noch näher fühlen.

"Was denkst du darüber? War es in Ordnung, dass sie miteinander geschlafen haben?", lautete die letzte Frage, und die Schülerinnen und Schüler wurden aufgefordert, in einer aus vier Absätzen bestehenden Antwort von 300 Wörtern "relevante Beispiele" für ihr eigenes Wissen und ihre Meinung zu nennen.

Es wurde eine Untersuchung zu der seltsamen Prüfung eingeleitet, die am 4. und 5. Dezember 2022 von Bachelor-Studenten der Elektrotechnik abgelegt wurde. "Der Inhalt der Frage ist höchst verwerflich und verstößt völlig gegen die Lehrplangesetze der Islamischen Republik Pakistan und hat in den Familien der Studenten für Unruhe gesorgt," so die Universität.