iPhone der ersten Generation kommt für Mega-Preis unter den Hammer

Ein ungeöffnetes iPhone aus dem Jahr 2007 kommt auf den Auktionsmarkt und könnte eine Menge Geld einbringen.

Karen Green, eine Kosmetikerin und Tätowiererin, bekam ein 8-GB-Original-iPhone geschenkt, öffnete aber nie das Siegel. Dies könnte der Frau zu Reichtum verhelfen. Sie öffnete es nicht, weil sie selbst kürzlich ein neues Telefon gekauft hatte, und sagte ihren Freunden nicht, dass sie es die ganze Zeit über in der Originalverpackung aufbewahrt hatte.

Vor einem Jahr wurde ein ähnlich es iPhone für rund 39.000 Euro versteigert, Greens Smartphone könnte als noch mehr Geld einbringen. LCG Auctions bietet nun Greens unbenutztes iPhone ab 2.072 Euro an. Apple-Fans haben bis zum 19. Februar Zeit, für dieses Stück Technikgeschichte zu bieten.

Der ehemalige CEO von Apple, der verstorbene Steve Jobs, stellte das iPhone vor 16 Jahren auf der Macworld Expo in San Francisco am 9. Januar 2007 vor. Das Gerät kam am 29. Juni desselben Jahres in den Handel.