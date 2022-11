iPhone-Trick: So verlängern Sie die Akkulaufzeit

Seit dem iPhone 12 unterstützen die Apple-Smartphones den 5G-Mobilfunkstandard. Vielerorts ist dieser aber überflüssig und braucht unnötig viel Strom. Hier erfahren Sie, wie man die Funktion ausschalten kann.

Die 5G-Technologie ist noch relativ neu und daher auch noch nicht sonderlich flächendeckend im Einsatz. Daher ist es in vielen Regionen auch überflüssig, diese Funktion einzuschalten. Außerdem kann es auch sein, dass man einen Mobilfunkvertrag hat, welcher kein 5G beinhaltet. In manchen Regionen unterscheidet sich die Internetgeschwindigkeit auch kaum vom klassischen 4G.

Das iPhone 12 als auch das iPhone 13 wechseln automatisch zwischen 4G und 5G hin und her, wobei der Wechsel auf 5G einiges an Strom verbraucht und daher die Akkulaufzeit verkürzt. In den Einstellungen unter dem Menüpunkt "Mobilfunk" findet sich der Reiter "Datenoptionen". Dort kann man unter "Sprache & Daten" den Haken bei 4G oder LTE setzen, wodurch die 5G-Funktion deaktiviert wird.

Datensparmodus kann aktiviert werden

Außerdem kann man den Datensparmodus einschalten, wodurch datenaufwendige Aufgaben erst ausgeführt werden, wenn eine WLAN-Verbindung besteht. Dadurch werden Updates, Bilder und Videos nicht mit dem Mobilfunknetz heruntergeladen, wodurch die Akkulaufzeit verlängert werden kann. Des Weiteren bewirkt der Datensparmodus, dass Apps keine Daten mehr im Hintergrund laden.