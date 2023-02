Irres Video: Polizist zieht Mann aus brennendem Auto

Eine waghalsige Rettungsaktion mitten auf dem Las Vegas Strip hat Touristen und Schaulustige in Erstaunen versetzt und wurde von der Body-Cam eines Polizeibeamten aufgezeichnet.

Officer Derek Stebbins vom Las Vegas Metro Police Department und ein Helfer, Justin Mauser, zogen den bewusstlosen Mann aus seinem Auto, als dieses gerade in Flammen aufging. Das Video, welches in den sozialen Medien derzeit viral geht, zeigt den Mann, wie er den Mann aus dem brennenden Fahrzeug zieht.

Mauser war ein Tourist aus Kentucky, der zufällig vorbeikam, als der Unfall passierte. Der weiße BMW schleuderte in den Mittelstreifen und prallte gegen eine Palme. "Wenn wir nicht da gewesen wären, wäre er wohl im Fahrzeug verbrannt", sagte Stebbins. Der Fahrer war nicht mehr ansprechbar, aber es gelang ihnen, ihn herauszuziehen. Stebbins sagte allen, sie sollten zurückgehen, aber Mauser blieb beim Auto und half. "Ich höre nicht sehr gut, oder tue manchmal so, als ob ich nicht höre, also hätte ich vielleicht auf ihn hören sollen. Aber ich habe versucht zu helfen", sagte Mauser.

"Ich denke, es war großartig, dass er geblieben ist; ich habe viele von ihnen zurückgedrängt, nur um sicher zu gehen, dass die Szene sicher ist", sagte Stebbins. Der Fahrer, der aus dem Auto gezogen wurde, Alexander Dawkins, ist wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt. Auch er wurde wegen seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt, wird aber voraussichtlich wieder vollständig genesen.