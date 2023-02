× Japan besitzt plötzlich doppelt so viele Inseln

Nach einer neuen Zählung von Geologen besteht Japan nun aus doppelt so vielen Inseln wie zuvor. Über 7000 Eilande wurden neu entdeckt.

Der ostasiatische Inselstaat wartet mit einer Riesen-Überraschung auf: Statt wie bisher gedacht, erstreckt sich das japanische Gebiet nicht über 6852, sondern 14.125 Inseln. Das ist ein Plus von 7273 Inseln. Hintergrund ist eine neue Studie der japanischen Regierung. Zuletzt wurden die veralteten Daten kritisiert, da die letzte Zählung im Jahr 1988 und händisch (!) stattfand. Damals wurden Inseln in Seen oder Sandbänke in Flüsse nicht mit einbezogen, bei der aktuellen Zählung allerdings schon. Doch es gib laut Experten noch weitere Gründe: Durch regelmäßig vorkommende extreme Wetterbedingungen und vulkanische Aktivitäten können Inseln vollständig verschwinden - aber auch neue entstehen. Genau das dürfte also auch die letzten 35 Jahre sehr häufig passiert sein.

Eine von tausenden japanischen Inseln

Ganz offiziell ist die neue Gesamtzahl japanischer Eilande allerdings nicht: Die Regierung plant noch letzte Adaptionen in der Zählweise, im März wird dann die neue Zahl veröffentlicht.