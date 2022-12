Jesus hat es ihr gesagt: Frau wollte Flugzeugtür im Flug öffnen

Eine religiöse Eingebung verleitete diese Frau (34) dazu, mitten im Flug, in luftiger Höhe, die Flugzeugtüre öffnen zu wollen. Sie konnte noch rechtzeitig gestoppt werden und steht nun vor Gericht.

Die Maschine, in der der Vorfall geschah, sollte von Houston, Texas, nach Columbus, Ohio, fliegen. Gerichtsdokumente, welche der News-Plattform "click2houston" vorliegen, zeigen, dass eine Frau plötzlich eine Türe öffnen wollte, weil Jesus es ihr gesagt hätte. Zuvor soll sie durch merkwürdiges Verhalten aufgefallen sein, da sie aus einem bestimmten Fenster sehen wollte. Als ihr dies verweigert wurde, eskalierte die Situation.

Ein Passagier konnte die Gläubige noch rechtzeitig stoppen. Dabei wurde er von ihr in den Oberschenkel gebissen. "Jesus sagte ihr, sie solle nach Ohio fliegen, und Jesus sagte ihr, sie solle die Flugzeugtür öffnen.", soll in den Gerichtsdokumenten zu lesen sein. Das Flugzeug musste Notlanden. Die Frau leidet seit dem Vorfall unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Sie sei seit langer Zeit wieder in ein Flugzeug gestiegen, "sehr ängstlich geworden und hätte diese Dinge normalerweise nicht getan." Vor Gericht muss sie sich nun wegen Körperverletzung und Behinderung der Flugbesatzung verantworten.