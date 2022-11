Kämpfende Kängurus unterbrechen Hochzeitszeremonie

Es sind Szenen, die einen zum Schmunzeln animieren. Mitten während einer Hochzeitszeremonie tauchen plötzlich kämpfende Kängurus auf.

Eine Hochzeitszeremonie wurde vorübergehend unterbrochen, als zwei Kängurus in Jervis Bay, New South Wales, am Sonntag, den 13. November, miteinander kämpften. Auf einem Video, das von dem Komiker und Radiomoderator Mitch Churi aufgezeichnet und kommentiert wurde, ist zu sehen, wie sich die Tiere mit Tritten und Schlägen bekämpfen, während die Hochzeitsgäste zusehen.

"Hochzeiten sind immer lustig, bis einige der Gäste anfangen, sich zu prügeln", sagt Churi in dem Video, während er zu den Tieren schwenkt.

"Alle haben aufgehört, nach der Braut und dem Bräutigam zu suchen und haben 20 Minuten damit verbracht, dem Kampf zuzusehen", sagt er.