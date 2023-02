Kammerjäger machte bei Einsatz diesen irren Fund

Ein Schädlingsbekämpfungsexperte hat im Haus eines seiner Kunden eine verblüffende Entdeckung gemacht, die nun das Internet in Erstaunen versetzt.

Nick Castro, der Inhaber von Nick's Extreme Pest Control in Kalifornien, verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Schädlingsbekämpfungsbranche. Castro wurde zu einem Haus gerufen, um sich um einen lästigen Specht zu kümmern, der Schäden an der Hauswand verursachte, indem er Eicheln in den von ihm gegrabenen Löchern ablegte.

Als Castro begann, die Wand aufzuschneiden, um die Eicheln zu entfernen, war er schockiert über das, was er fand. "Sie kamen und kamen, ohne Ende", sagte er gegenüber The Dodo. "Wir dachten, dass die Eicheln nur ein Viertel des Weges in der Wand zurückgelegt hatten. Es stellte sich aber heraus, dass sie bis zum Dachboden des Hauses aufgestapelt waren."

© Nick's Extreme Pest Control/Facebook

Ein von Castro aufgenommenes Bild zeigt ein relativ kleines, quadratisches Loch in einer der Wände des Hauses, aus dem sich ein großer Haufen Eicheln auf den Boden ergießt. Castro machte weitere Löcher im Haus, und die Eicheln quollen immer wieder hervor. Am Ende hatten sie rund 700 Pfund Nüsse gesammelt, genug, um acht große Müllsäcke zu füllen.