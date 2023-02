Karriere-Höhepunkt: Mega-Vertrag für Austro-Pornostar

Der österreichische Porno-Darsteller Mick Blue befindet sich aktuell am absoluten Karrierehöhepunkt! Der gebürtige Steirer hat Exklusiv-Vertrag bei Brazzers unterzeichnet.

Er lebt den Traum eines jeden Porno-Stars: Mick Blue. Für den gebürtigen Steirer könnte es aktuell nicht besser laufen. Der Porno-Star hat vor kurzem einen Exklusiv-Vertrag bei Brazzers unterzeichnet.

Die Produktion Brazzers zählt in der Schmuddel-Filmchen-Branche zu den größten und bekanntesten überhaupt. In ihren Pornos treten nur die berühmtesten Darsteller auf. -Darunter jetzt auch der Steirer Mick Blue!

Generell läuft es für den Porno-Star gut: Nicht nur lebt Mick Blue mit seiner Familie mittlerweile in Los Angeles, sondern gewann er sogar dreimal hintereinander von 2015 bis 2017 die höchste Auszeichnung in der Branche für einen männlichen Star.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Micks Ruf in dieser Branche eilt ihm voraus. Er ist einer der angesehensten und talentiertesten Künstler, die heute arbeiten, und wir sind sehr gesegnet, ihn exklusiv für ZZ drehen zu lassen.“

„Mick war seit seiner Gründung Teil einiger der größten und explosivsten Szenen bei Brazzers“, fuhr der ZZ-Vertreter fort. „Er ist ein preisgekrönter Darsteller, der bewiesen hat, dass er zur höchsten Stufe der männlichen Talente aller Zeiten gehört. Er ist nicht nur ein großer Fanfavorit, er ist auch eine tragende Säule dessen, was Brazzers zu dem gemacht hat, was es heute ist. Wir freuen uns darauf, Mick 2023 auf ZZ groß zu präsentieren.“

Das Gefühl soll auch laut Mick Blue auf Gegenseitigkeit beruhen:

„Zuallererst bedeutet es mir die Welt, ein Vertragsstar für Brazzers zu werden“, sagte Mick. „Es ist eine Ehre, das Unternehmen zu vertreten, und ich freue mich, Teil der Größten und Besten der Branche zu sein. An diesem Punkt machte es einfach Sinn und es fühlt sich an wie die perfekte Ergänzung für meine Zukunft. Ich freue mich sehr darauf, mit Brazzers an einigen großartigen Projekten zu arbeiten, und bin gespannt, was 2023 und darüber hinaus bringen wird. Brazzers ist einzigartig, wenn es darum geht, Talente zu pflegen und zu respektieren und sie voll und ganz zu unterstützen. Ich könnte jetzt an keinem besseren Ort sein.“

Es wird also nicht mehr lange dauern, bis man schon viel von Mick Blue sehen kann!