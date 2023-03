Kartell schoss auf Jumbojet: Spektakulärer Überfall misslungen

Bei einem versuchten millionenschweren Raubüberfall auf einen Flughafen in Chile kam es zu einer Schießerei, bei der ein Räuber und ein Sicherheitsbeamter des Flughafens ums Leben kamen.

Der Raubverusch fand letzten Mittwoch auf dem internationalen Flughafen Arturo Merino Benitez in der Hauptstadt Santiago statt. Zwischen 10 und 12 Räuber griffen an, als Flughafenmitarbeiter 32,5 Mio Euro in bar aus einem Flugzeug transportierten.

"Wertvolle Fracht kam mit einem LATAM-Flugzeug aus Miami an, das von der Firma Brinks Sicherheitsdienst abgeholt werden sollte, woraufhin die Täter in den Bereich eindrangen und von den Sicherheitsbeamten zurückgeschlagen wurden", sagte Eduardo Baeza, ein mit der Leitung der Ermittlungen beauftragter Staatsanwalt.

Delta Air Lines A350 tail damaged by several bullets during a failed robbery at Santiago International Airport in Chile. pic.twitter.com/AWtkLNkfCY — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 8, 2023

Das organisierte Verbrechen ist in Chile in den letzten Jahren ein Problem, und der Flughafen war bereits in der Vergangenheit ein Ziel. Im Jahr 2017 stahl eine bewaffnete Gruppe etwa 18 Millionen Euro, und drei Jahre später wurden bei einem ähnlichen Raub 15 Millionen Euro aus einem gepanzerten Lastwagen entwendet.

Der stellvertretende Innenminister Manuel Monsalve erklärte am Mittwoch gegenüber Reportern, dass Sicherheitsbeamte in eine Schießerei mit den Räubern verwickelt waren und einen "hoch organisierten, hoch bewaffneten und wahrscheinlich sehr gut geplanten Raubüberfall" vereitelten.

Monsalve sagte Reportern, die Räuber hätten einen Sicherheitsbeamten gefesselt und seien mit drei Fahrzeugen in den Flughafen eingedrungen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, durchbrachen die Räuber ein Tor und begaben sich in den Frachtbereich, wo sie hofften, die umgerechnet 32,5 Mio. Euro abfangen zu können, bevor sie vor Ort abtransportiert wurden.