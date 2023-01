Keeper sorgt mit verspäteter 'Parade' für Lacher

Torhüter können schon einmal mit gravierenden Patzern in den Mittelpunkt geraten. Dieser junge Tormann schaffte es auch ohne Ballberührung zu Ruhm im Internet.

Die Szene ereignete sich bei einem Jugendspiel in Brasilien. Nachdem ein Schuss die Stange getroffen hatte, reagierte der Keeper zuerst gar nicht. Erst als die Verteidiger den Ball in der Defensive halten, setz der junge Tormann zu einem Hechtsprung an, der Ball ist da bereits, aber schon lange nicht mehr in der Gefahrenzone.

Im Netz sorgt die "Verspätete" Parade aber auf jeden Fall für Erheiterung. Ob der junge Nachwuchskeeper mit solchen Paraden den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen wird, darf bezweifelt werden.