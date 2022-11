Kein Fan: Hund hindert Besitzer süß am Schneeschaufeln

Ein Berner Sennenhund war beim Schneeschaufeln in Gander, Neufundland, überhaupt keine Hilfe, wie ein aktuelles Video zeigt.

Die Aufnahmen von Lydia Evequoz zeigen, wie der einjährige Berner Sennenhund Cooper am 12. November aufgeregt auf die Schaufel der Besitzerin springt, während diese versucht, Schnee zu schaufeln.

Man kann Evequoz sagen hören: "Cooper! He! Geh von der Schaufel runter!", was den verspielten Welpen aber kaum beeindruckt. Sie erzählte Storyful, dass Cooper "es liebt, beim Schaufeln der Terrasse zu helfen, indem er versucht, auf der Schaufel herumzukauen. Das macht er schon, seit er ein ganz kleiner Welpe war!

Ein lokaler Meteorologe sagte am Freitag, dass in Gander am Wochenende der erste größere Schneefall der Saison erwartet wurde, wobei am Sonntag bis zu 14,5 cm gemessen wurden.