Keks fehlte: Frau fährt mit voller Absicht in Restaurant

Belinda H. Miller, 50, wurde wegen Sachbeschädigung ersten Grades und schwerer Körperverletzung angeklagt.

Eine Frau aus Georgia soll mit ihrem Fahrzeug absichtlich in ein Popeyes-Restaurant gefahren sein, nachdem bei ihrer Bestellung versehentlich Kekse ausgelassen worden waren, so die Behörden. Beamte des Richmond County Sheriff's Office wurden zu dem Popeyes-Laden am Walton Way in Augusta gerufen, nachdem ein Unfall mit Verletzten gemeldet worden war.

© Youtube/WJBF ×

Der Manager des Ladens erzählte der Polizei, dass Miller wütend wurde, als sie feststellte, dass ihrer Bestellung keine Kekse beilagen, und dass sie daraufhin mit ihrem Geländewagen in einen Restauranteingang fuhr. Der Manager sagte, das Restaurant habe den Fehler korrigiert und ihr die Kekse noch vor dem Unfall gegeben. Der Manager sagte auch, dass die Frau vor dem Vorfall das Personal bedrohte, indem sie das Geschäft anrief und drohte, mit ihrem Auto in das Gebäude zu fahren.

Miller rammte mit ihrem Fahrzeug beinahe eine 18-jährige Angestellte, als sie in den Laden fuhr. Laut Haftbefehl fuhr sie weiter in den Laden, bis ihr Fahrzeug durch Trümmerteile gestoppt wurde.