Kidnapping-Versuch bei Drive-in: Frau entgeht nur knapp Entführung

In den frühen Morgenstunden des Montag, 16. Januar, fuhr ein Kunde in Auburn, Washington, an einen Drive-in-Kaffeestand heran und schien zu versuchen, die Frau, die hinter dem Tresen arbeitete, zu entführen. Er packt ihr Handgelenk und versucht, sie zu sich heranzuziehen, wobei er sie laut Polizei mit einem "Kabelbinder mit Schlaufen" zu fesseln versucht.

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA