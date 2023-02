Kobe Bryants 'MVP'-Trikot kommt für irren Preis unter den Hammer

Ein originales Trikot von Kobe Bryant aus der einzigen MVP-Saison des Basketballstars wird versteigert. Die Summe, die eingebracht wird, könnte Rekorde brechen.

Diese Woche versteigert Sotheby's das Trikot, das auf dem Bild zu sehen ist, mit einem geschätzten Marktwert zwischen 5 und 7 Millionen Dollar - nach Angaben des Auktionshauses das wertvollste Bryant-Trikot, das je versteigert wurde. In der Saison 2007-2008 erzielte Bryant laut NBA durchschnittlich 28,3 Punkte pro Spiel und erzielte im Laufe der regulären Saison 2323 Punkte.

Das zur Versteigerung stehende Trikot ist laut Sotheby's das einzige, das er in den Playoffs 2008 trug, als er die Lakers zum ersten Mal seit dem Trade von Shaquille O'Neal in die NBA-Finals führte. "Dieses Trikot ist wirklich wahnsinnig allgegenwärtig", sagt Brahm Wachter, Vizepräsident von Sotheby's und Leiter der Abteilung Streetwear und moderne Sammlerstücke. "Er war so leidenschaftlich, und wenn man sich die Ausstellung ansieht, sieht man dieses Bild, das mit ihm assoziiert wird - wie er sich in einer Art Hochgefühl an sein Hemd klammert, und das so ikonisch geworden ist", so Wachter gegenüber CNN.

© getty ×

Innerhalb einer Stunde nach der Eröffnung der Auktion ging bei Sotheby's ein Gebot in Höhe von 4,5 Millionen Dollar ein, wie ein Vertreter des Auktionshauses gegenüber CNN erklärte. Sollte sich dieses Gebot bestätigen, wäre dies der höchste Preis, der jemals für ein Bryant-Trikot gezahlt wurde. Es wird erwartet, dass es Gebote bis 7 Millionen Dollar gibt.