Eine neue Studie hat herausgefunden, dass das Trinken von Pepsi oder Coca-Cola eine besondere Art von Erfrischung geben kann, die andere kohlensäurehaltige Getränke nicht erreichen.

Neue Untersuchungen an Mäusen haben ergeben, dass erwachsene männliche Nagetiere, die Coca-Cola oder Pepsi tranken, im Vergleich zu ihren Artgenossen einen höheren Testosteronspiegel und größere Keimdrüsen aufwiesen. Die Forscher führten eine Reihe von Tests an den Nagetieren durch, darunter das Wiegen ihrer winzigen Hoden und die Blutentnahme am ersten Tag sowie am fünften, siebten, zehnten und 15.

Die Forscher fanden schnell heraus, dass Mäuse, die 100 Prozent Cola und Pepsi tranken, im Vergleich zu einer Mischung aus Erfrischungsgetränk und Wasser mehr geschwollene Hodensäcke aufwiesen.

Die Studie, die von der Northwest Minzu University in China durchgeführt wurde, sollte herausfinden, ob es einen Zusammenhang zwischen kohlensäurehaltigen Getränken, Fruchtbarkeit und dem männlichen Geschlechtsorgan gibt.

Die Studie kam zu dem Schluss: "Der Konsum von Coca-Cola und Pepsi-Cola könnte die Hodenentwicklung fördern und die Testosteronausschüttung erhöhen.