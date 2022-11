Kugel steckte 77 Jahre unbemerkt in Nacken

Ärzte entdeckten auf einem Röntgenbild ein Projektil, das bereits 77 Jahre im Nacken eines 95-Jährigen gesteckt haben muss, ohne, dass er sie bemerkt hatte.

Zhao He (95) ließ sich vor kurzem im Krankenhaus in Shandong, China, Röntgenbilder anfertigen. Dabei entdeckten die Ärzte eine Kugel im Nacken des Mannes. Bei dem Projektil handelt es sich um ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Kugel dürfte sich demnach schon 77 Jahre unbemerkt im Körper von Zhao He befinden.

Sein Schwiegersohn Wang zu dem Vorfall: "Er wurde verletzt, als er während einer der Schlachten einen verwundeten Kameraden über einen Fluss trug." Wie durch ein Wunder hatte die Kugel He keine Probleme bereitet, obwohl sie schon so lange in seinem Hals steckt. Deshalb wird die Kugel auch nicht rausoperiert, da die Operation riskanter sei.