Kurios: Neue Dating-App veranstaltet Ski-Party für 1.000 Singles

Die Dating-App Thursday hat ihre Pläne bekannt gegeben, eine Skireise für 1000 Singles zu organisieren

Laut George Rawlings, Mitbegründer und CEO von Thursday, haben sich bereits über 4000 Personen angemeldet. Die Veranstaltung wird zwischen dem 15. und 22. April in Val Thorens, Frankreich, stattfinden. Singles aus dem Vereinigten Königreich, Europa und den USA sind eingeladen, an der Reise teilzunehmen, teilt Rawlings mit.

Zu den in diesem Zeitraum geplanten Veranstaltungen gehören Sessellift-Speed-Dating, Iglu-Raves, tägliche Drinks, Live-Musik-Lockins und mehr.

Die Skip-Reise ist eine Erweiterung des regulären Angebots von Thursday, wo jeden Donnerstag exklusive Veranstaltungen in London und New York organisiert werden. Die Ermutigung von Singles, sich persönlich zu treffen und Kontakte zu knüpfen, passt zu dem selbsternannten Status der App als "The offline dating app".