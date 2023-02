Kurioser Grund: DARUM schauen Personen häufig Serienkiller-Dokus

Serien und Dokumentationen von Serienkillern wie Jeffrey Dahmer oder John Gacy waren auf Netflix wahre Hits. Doch warum schauen so viele Menschen Dokus über Serienkiller?

Coltan Scrivner ist Forscher am Recreational Fear Lab, das die wissenschaftlichen und physischen Auswirkungen von Freizeitangst, z. B. durch Videospiele und Filme, untersucht.

Auch er ist fasziniert von den vielen Menschen, die sich Dokus über Serienmörder ansehen. Auch wenn viele glauben, dass es sich dabei um ein neues Phänomen handelt, sagt Coltan, dass wir schon seit Hunderttausenden von Jahren so handeln, seit die Menschen angefangen haben, Sprache zu benutzen und proaktive Aggression anstelle von reaktiver Aggression zu betreiben.

"Das stellt für die Menschen ein Problem dar, denn bei proaktiver Aggression ist es schwer zu erkennen, wer einem Schaden zufügen will", sagt er. "Wahre Verbrechen können eine Lernkomponente haben, oder zumindest eine vermeintliche Lernkomponente. Wir haben das Gefühl, dass wir in solchen Situationen besser vorbereitet sind. Wenn also eine gefährliche Situation eintritt, fühlt man sich etwas besser vorbereitet und weiß, was man tun oder lassen sollte."

Daten, die OnePoll von 2.000 bekennenden True-Crime-Fans erhoben hat, ergaben, dass erstaunliche 76 Prozent der Befragten glauben, dass der grausame Inhalt ihnen helfen würde, wenn sie sich in einer ähnlichen Situation befänden. Über 70 Prozent der Befragten gaben außerdem an, dass sie anderen Menschen weniger vertrauen, weil sie so viele True-Crime-Dokus gesehen haben.