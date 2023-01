Kylie-Jenner-Doppelgängerin will dank OP Jungfräulichkeit erneut verlieren

Das Model Júlia Medeiros hat sich einer Operation zur Wiederherstellung des Jungfernhäutchens unterzogen, um ihre Jungfräulichkeit "ein zweites Mal" zu verlieren, nachdem sie von ihrer ersten Erfahrung enttäuscht war

Ein Kylie-Jenner-Imitat hat verraten, dass sie tausende Euro für eine Vagina-Operation ausgegeben hat, um "ihre Jungfräulichkeit erneut zu verlieren". Júlia Medeiros, die vor kurzem durch ihre verblüffende Ähnlichkeit mit dem Reality-Star Schlagzeilen machte, sagte, sie habe sich einer Operation zur Wiederherstellung des Jungfernhäutchens unterzogen, um ihre Jungfräulichkeit "ein zweites Mal" zu verlieren.

© Jam Press/CO Press Office

Nach einer früheren schwierigen Beziehung wollte sie diese sexuelle Erfahrung noch einmal mit einem besonderen Menschen machen - und gab dafür 8.179 Euro aus. Die 22-Jährige, die in Miami, USA, lebt, aber ursprünglich aus Brasilien stammt, behauptet, sie habe nach dem Eingriff Rückschläge erlitten.

© Jam Press/CO Press Office

"Nachdem ich meinen Freunden von der Operation erzählt hatte, bekam ich den Spitznamen 'Jungfrau von Miami'", so Júlia. "Jetzt kann ich meine Jungfräulichkeit mit einem besonderen Menschen verlieren. Leider glaube ich, dass uns, wie vielen anderen Frauen auch, dieser Moment gestohlen wird."

© Jam Press/CO Press Office

Über ihr erstes Mal erzählte sie: "Ich war ein 17-jähriger Teenager, als ich meine Jungfräulichkeit an einen 30-jährigen Mann verlor. Wie viele Frauen wurde auch ich betrogen. Man versprach mir eine Ehe und Kinder wie im Märchen. Es ist offensichtlich, dass er, nachdem er bekommen hatte, was er wollte, nichts von dem gehalten hat, was er versprochen hatte."