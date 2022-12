Lebensretter: Fahrkartenkontrolleur zerrt Hund von Bahngleisen

Das Video eines geistesgegenwärtigen Fahrkartenkontrolleurs, der einen Hund von den Gleisen eines Bahnhofs holt und somit das Leben rettet, ging auf TikTok viral.

Paul Hawthorne aus Luton wurde am Montag gegen 7 Uhr morgens von Fahrgästen auf einen jungen Staffordshire Bullterrier aufmerksam gemacht, der in der Station herumlief. Der 56-Jährige fing den Welpen gerade noch rechtzeitig ein, um dem einfahrenden Zug auszuweichen. Doch nachdem der Zug die Station verlassen hatte riss sich das Tier los und sprang auf die Gleise. Der Mitarbeiter der Bahn wurde dann zum Lebensretter.

Paul erklärte: "Ich war in der Buchungshalle und jemand sagte mir, dass ein Hund in den Bahnhof gekommen sei und auf dem Bahnsteig (Gleis 1) in Richtung London herumlief", so Paul. "Ich lief hinunter, und eine Passagierin hatte den Hund festgehalten - es war ein junger weiblicher Staffordshire Bull Terrier ohne Halsband. Dann wurde meine schlimmste Befürchtung wahr, als es auf die Gleise sprang! Ich dachte: 'Was soll ich tun?', und dann kam meine Ausbildung zum Tragen. Ich rief den Weichensteller an, um die Züge zu warnen und sie dazu zu bringen, langsamer zu fahren und notfalls anzuhalten."

"Ich darf nicht auf die Gleise, aber der Mann vom Kaffeekiosk auf dem Bahnsteig hatte ein Croissant dabei und lockte den Hund an die Bahnsteigkante. Er konnte nicht wieder hochspringen, aber als er seine Pfoten nach dem Croissant ausstreckte, gelang es mir, ihn zu packen und auf den Bahnsteig zu zerren." Paul brachte den Hund in die Sicherheit des Personalraums.

Paul, der als Fahrkartenkontrolleur arbeitet, erzählt: "Die Besitzerin hat geweint, so dankbar war sie. Offenbar war ein Garagentor offen gelassen worden, und der Hund war entkommen. Damals war das ziemlich traumatisch. Ich besitze keinen Hund, aber wir helfen den Leuten, indem wir auf ihre Hunde aufpassen, und der Hund tat mir einfach leid - ich dachte, oh mein Gott, der wird von einem Zug überfahren werden. Am Ende ist es gut ausgegangen - es war eine Erleichterung."