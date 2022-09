Lehrer bezahlte Schüler, um Klassenkamerad zu verprügeln

Ein Schüler der North Caddo Elementary Middle School in Vivian, Louisiana, wurde im vergangenen Monat tätlich angegriffen

Aadrina Salean Smith, eine 24-jährige Vertretungslehrerin für Sportunterricht an der Schule in den USA, wurde am 12. September verhaftet. Smith wird beschuldigt, 5 verschiedenen Kindern 5 Dollar gezahlt zu haben, damit sie auf einen anderen Schüler springen und ihn angreifen, während sie dabei zusah.

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge am 23. August während des Sportunterrichts der Schüler. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Smith vor dem Vorfall mit den Schülern spricht und dann scheinbar drei der fünf Angreifer beglückwünscht. Smith ist auch zu sehen, wie sie von der Tribüne aus zusieht, wie das Opfer auf dem Boden der Turnhalle liegt und sich dann selbst aufrichtet, ohne dass der Lehrer ihm hilft. Smith meldete den Vorfall weder bei der Schule noch bei den Behörden.

Nach dem Angriff wurde Smith verhaftet und wegen fünffacher Beihilfe zur Straffälligkeit von Jugendlichen und Amtsmissbrauchs angeklagt. Nach Angaben eines Sprechers der Caddo Parish Public Schools wurde sie außerdem entlassen.