Lehrerin vergriff sich im Austausch für gute Noten an Schüler (16)

Eine Lehrerin ist verhaftet worden, nachdem sie einen Schüler vergewaltigt haben soll, damit dieser gute Noten bekommt.

Die Lehrerin Lena Stewart, 26, wurde verhaftet, nachdem sie einen 16-jährigen Schüler vergewaltigt haben soll, der behauptete, er hätte Angst, dass seine Noten sinken würden, wenn er nicht auf ihre sexuellen Forderungen eingehen würde.

Lena Stewart, 26, von der Nixa High School in Missouri wurde laut dem Nachrichtensender KY3 in zwei Fällen von Sodomie zweiten Grades, in einem Fall von Vergewaltigung, in drei Fällen von sexuellem Kontakt mit einem Schüler und in einem Fall von sexuellem Fehlverhalten angeklagt.

Die Anklagen beziehen sich auf angebliche Vorfälle, die auf den Oktober 2022 zurückgehen. Der Schüler war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt, und das Alter für die sexuelle Einwilligung liegt in Missouri bei 17 Jahren. Der Schüler behauptete, ermüsse nicht viel arbeiten, um eine Eins zu bekommen, und hatte Angst, dass seine Noten sinken würden, wenn er ihren sexuellen Forderungen nicht nachkäme.

In einer Erklärung der Polizei heißt es: "Stewart habe das den Jungen bei zwei Gelegenheiten im Haus ihres Freundes getroffen und die beiden hatten sexuellen Kontakt . Während des zweiten Treffens küssten sie sich, zogen sich aus, vollzogen Oralsex aneinander und vollzogen Geschlechtsverkehr".

Der Sprecher der Schulbehörde, Zac Rantz, sagte in einer Erklärung: "Wir haben heute erfahren, dass gegen Lena Stewart, eine Lehrerin an der Nixa High School, Anklage erhoben wurde. Wir nehmen jede Anschuldigung wegen unangemessenen Verhaltens sehr ernst. Als im Dezember eine Anschuldigung erhoben wurde, hat der Bezirk die Richtlinien und Verfahren befolgt und Lena Stewart in den Verwaltungsurlaub versetzt."