LKW schiebt PKW auf Gleise: Katastrophe knapp entgangen

Das wohl defekte Auto wurde von einem LKW versucht, über die Bahngleise zu schieben. Zumindest scheint dies die Intention des Lenkers eines chinesischen LKWs zu sein. Doch dieser Versuch geht beinahe fatal schief. Denn als der Wagen auf den Gleisen zu stehen kommt, schiebt der LKW plötzlich zurück und lässt das Fahrzeug mitten auf den Gleisen stehen.

This SUV sat on the tracks as a train was quickly approaching. After being pushed onto the railway tracks by a truck, the driver got out of the way just in time. ???? pic.twitter.com/ndManxMMtl