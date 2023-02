Mädchen (4) von Hund zu Tode gebissen

Der Nachbar beschrieb das Tier als einen "großen braunen Hund", den die Familie offenbar vor ein paar Wochen geschenkt bekommen hatte.Nun kam es zur Tragödie.

Die kleine Alice Stones wurde gestern Abend in ihrem Garten in Broadlands, Netherfield, von einem Hund zu Tode gebissen. Bewaffnete Polizisten stürmten das Haus, wo sie den Hund in die Enge trieben und ihn mithilfe eines Arztes einschläferten. Polizei und Sanitäter waren gestern kurz nach 17 Uhr zu dem Haus in Broadlands, Netherfield, ausgerückt, nachdem sie die Meldung erhalten hatten, dass ein Hund ein Kind im Garten des Hauses angegriffen hatte. Kurze Zeit später wurde bestätigt, dass das Kind am Tatort gestorben war.

© Peter Manning/LNP ×

Ein Beamter soll bereits zuvor vor dem Tier gewarnt haben: "Wenn dieser Hund freikommt, wird jemand verletzt werden". Der Nachbar beschrieb das Tier als einen "großen braunen Hund", den die Familie offenbar vor ein paar Wochen geschenkt bekommen hatte. Der Anwohner sagte, er habe ihn "nur im Haus gesehen".

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurden keine Verhaftungen vorgenommen. "Dies ist ein absolut tragischer Vorfall, bei dem wir glauben, dass ein Kind getötet wurde, nachdem es von einem Hund angegriffen wurde", sagte Thames Valley Police Superintendent Matt Bullivant gestern Abend.

© Peter Manning/LNP ×

Chris Morley, leitender Pastor der nahe gelegenen Grand Union Vineyard Church, sagte, dass die Kirche den ganzen Tag über geöffnet sein werde, um den Einwohnern Zeit zum Nachdenken zu geben. "Unsere Herzen sind wirklich bei der Familie, aber wir wissen, dass eine Tragödie wie diese das Herz der Gemeinde hier in Netherfield trifft", sagte er.

Ein Nachbar sagte gegenüber BBC Three Counties, dass das getötete Mädchen mit seinem vierjährigen Sohn befreundet war. "Ich war in Tränen aufgelöst, als ich die Nachricht sah, ich war schockiert, als ich hörte, dass die Kleine ein Opfer war", sagte er.