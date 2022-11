Männer aufgepasst: So kommt SIE immer zum Orgasmus

Es ist kein Geheimnis, dass zwischen Männern und Frauen eine Kluft besteht, wenn es um Sex geht. Gerade beim Orgasmus. Frauen brauchen oft länger, um den Höhepunkt zu erreichen. Doch mit diesen Tipps kann ER dafür sorgen, dass Sie immer ihren Höhepunkt erreicht.

Eine neue Studie der Sexual-Wellness-Marke www.lovehoney.com hat ergeben, dass die durchschnittliche Person ihren ersten Orgasmus zwischen 18 und 25 Jahren hat, wobei 36 % der Befragten angaben, dass sie in diesem Alter zum ersten Mal zum Höhepunkt kamen. Die Umfrage ergab, dass 65 % der Frauen beim Masturbieren erst nach 18 Jahren zum Orgasmus kommen und 41 % ihren ersten Orgasmus beim Sex erst im Alter zwischen 18 und 25 Jahren erleben.

Um die Chancen für einen Orgasmus zu erhöhen, hat LoveHoney die fünf besten Methoden ermittelt, mit denen Frauen zum Orgasmus kommen können.

Das Ergebnis



Stimulation der Klitoris - 39%

Penetranter Sex - 24%

Masturbation - 15%

Sexspielzeug - 9%

Oralsex - 8%

Menschen, die sich nicht sicher sind, auf welche der oben genannten Arten sie am besten zum Höhepunkt kommen, rät die Sexualpädagogin Javay Frye-Nekrasova MEd, sich mehr Zeit zu nehmen, um ihren Körper zu erkunden. Sie sagte: "Der Körper kann durch eine Vielzahl von Stimulationen zum Orgasmus kommen. Wenn also ein Weg nicht zum Orgasmus führt, bedeutet das nicht unbedingt, dass es ein Problem gibt. Oft muss man seinen eigenen Körper erforschen, um herauszufinden, was tatsächlich zu einer Lust führt, die in einem Orgasmus mündet."

Nur 24 % der Frauen kommen beim penetrativen Sex zum Orgasmus, aber fast die Hälfte der Männer. Die Forschung ergab auch, dass 37 % der Lesben und 44 % der Schwulen unter 18 Jahre alt waren, als sie ihren ersten Orgasmus mit einem Partner hatten - im Vergleich zu nur 30 % der Heterosexuellen.

Studien haben gezeigt, dass 95 % der Männer beim Sex gewöhnlich oder immer zum Höhepunkt kommen, im Vergleich zu nur 65 % der Frauen. Die beliebteste Orgasmusmethode der Frauen ist die Stimulation der Klitoris. Fast 40 % der Frauen gaben an, dass sie auf diese Weise am häufigsten einen Orgasmus bekommen.