'Malender' Hund begeistert mit Kunstwerk das Netz

Dieser Hund hat definitiv eine künstlerische Ader. Die Kunstwerke von "Secret" gehen bereits um die Welt und erobern das Netz im Sturm.

Der süße Hund lässt die Herzen von hunderttausenden Tierfreunden schmelzen, denn wie sich in verschiedenen Videos zeigt, kann dieser Hund malen. Alles beginnt damit, dass der Hund eine weiße Fläche wie selbstverständlich mit einer gelben Farbe ausfüllt. Danach beginnt er mit den Farben blau und rot ein Bild zu malen.

"Secret und ich hatten eine tolle erste Unterrichtswoche! Wir genießen es wirklich, an einem neuen Ort mit neuen Sehenswürdigkeiten und Erfahrungen zu sein, aber es war auch schön, zurück zu kommen, um mit unserer Familie zusammen zu sein und etwas anderes zu tun, als am Wochenende zu lernen", so die Besitzerin auf Instagram.