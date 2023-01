'Malender' Pinguin begeistert das Netz

Herzige Einlage dieses Pinguins. Das Tier versucht mit mehreren Farben ein Kunstwerk zu zeichnen. Das Netz ist begeistert.

Der Pinguin ist offensichtlich außer sich vor Freude, als er mit den farbigen Beinen das Bild in Angriff nehmen kann. Zunächst versucht sich das Tier an der Farbe Gelb, in Runde zwei wird es dann Blau.

Besonders auffallend ist der Schrei, den das Tier nach der ersten Farbrunde mit der Farbe Gelb von sich gibt. Dem Tier dürfte die "malerische" Aktion als Freude bereitet haben. In den Kommentaren gab es hauptsächlich Lob für die Aktion. "Sieht aus wie ein Picasso", meinte ein User.

Ob die Bilder des Pinguins tatsächlich für dieselben Summen wie Picassos über den Ladentisch gehen, wird sich noch zeigen.