Mann (20) kam mit Grippe ins Spital: Wenig später mussten beide Beine amputiert werden

Einem 20-jährigen Jungen mussten wenige Tage vor seinem 21. Geburtstag beide Beine amputiert werden.

Der junge Mann erkrankte schwer an grippeähnlichen Symptomen, erlitt ein multiples Organversagen und wurde als der "kränkste Patient Englands" bezeichnet. Levis Familie erfuhr von den Ärzten, dass seine Überlebenschancen weniger als 30 % betrugen, als er auf die Intensivstation gebracht wurde. Durch die Sepsis, die der junge Mann erlitt mussten ihm beide Beine abgenommen werden.

Nach Untersuchungen stellten die Ärzte fest, dass Levi sowohl an Influenza B als auch an einer Pneumokokken-Lungenentzündung litt. Daraufhin wurde er vom Royal Derby Hospital zur fachärztlichen Versorgung ins Glenfield Hospital in Leicester verlegt. Doch dank ECMO (extrakorporale Membranoxygenierung) und vollständiger Organunterstützung gelang es Levi am Leben zu bleiben und sich langsam zu erholen. Insgesamt verbrachte er 20 Tage an der ECMO und 14 Tage in einem künstlichen Koma. Nach 31 Tagen konnte Levi vom Beatmungssystem getrennt werden und wurde zur weiteren Behandlung in das Royal Derby Hospital in der Nähe seines Wohnorts zurückgebracht.

Die untere Hälfte seiner Beine war durch die Sepsis völlig schwarz geworden, was ein unglaublich gefährliches und lebensbedrohliches Risiko darstellte, daher mussten die Beine amputiert werden.