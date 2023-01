Mann (74) spielt Pokémon Go auf 64 Smartphones gleichzeitig

Chen San-yuan, der taiwanesische 'Pokémon Go-Opa', hat sein Fahrrad in eine neue Form gebracht: Er ist nun in der Lage mit 64 Hanyds gleichzeitig Pokemon zu fangen.

Im Jahr 2018 hatte er sein System bereits auf acht Telefone aufgerüstet und wurde zu einer lokalen Berühmtheit, die als "der Pokémon go-Opa" bekannt ist. Mittlerweile hat der Mann auf 64 Smartphones aufgerüstet.

In einem Interview, , dass er mit dem Spielen von Pokémon Go begann, nachdem er von seinem Enkel davon erfahren hatte. Er sagte, er spiele das Spiel nur, um seltene Pokémon zu fangen und aufzuwerten, und nehme nur selten an Raids oder Arena-Kämpfen teil. Besonders kurios ist die Anordnung der Handys. Diese ähneln nämlich der Form eines Pfaus.