Mann bricht in Wohnung der Ex ein und wirft Asche des Sohnes in Müll

Ein Mann wurde verhaftet, nachdem er angeblich die Asche des toten Kindes seiner Ex-Freundin in einer Mülltonne entsorgt hatte.

Joseph Oberlies, 33, sagt, er sei sturzbetrunken gewesen und könne sich nicht daran erinnern, in den frühen Morgenstunden des 3. September in ein Haus in Mount Pleasant, South Carolina, eingebrochen zu sein. Die Überwachungsvideos zeigen jedoch, wie er sich um 3 Uhr morgens dem Haus seiner Ex nähert, den Sicherheitscode eingibt und das Haus betritt, während sie nicht zu Hause ist.

Oberlies' Ex-Freundin, die nicht namentlich genannt wurde, sagte der Polizei, dass er einen Teil der Asche ihres verstorbenen Kindes mit ihrem Ex-Mann in den Müll geworfen habe. Sie sagte, dass er auch einen Hammer auf ihren Flachbildfernseher geworfen habe.

Er wurde verhaftet und wegen Zerstörung menschlicher Überreste und Einbruchsdiebstahls ersten Grades angeklagt.