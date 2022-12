Mann kauft sich 300 iPhones: Vor dem Laden ausgeraubt

Eine beliebte Umgebung für Diebe ist ein Apple Store, da Kunden nach dem Einkauf oft teure Tech-Geräte bei sich tragen - besonders wenn jemand vorher 300 iPhones erwarb.

Am Montag in der Nacht soll es zu dem Raubüberfall beim Apple Store der 5th Avenue in New York gekommen sein. Dieser hat 24 Stunden am Tag geöffnet, wodurch besonders in der Nacht Vorsicht geboten sein sollte. Nachdem ein Mann (27) sich 300 iPhone 13 erworben hatte, verließ er das Geschäft und wurde prompt von einem heraneilenden Auto blockiert.

Der Mann setzte sich zur Wehr. Die zwei Täter, die aus dem Auto gesprungen waren, schlugen ihm ins Gesicht. Schließlich gelang es ihnen, eine Tasche zu ergaunern, in der sich 125 iPhones befunden haben sollen - Wert: 95.000 Euro. Schwere Verletzungen erlitt der glücklose Apple-Kunde keine. Eine polizeiliche Fahndung steht noch aus.