Mann kaufte unbenutztes Lagerabteil – Fand ganze ermordete Familie

Ein Mann, der in den USA ein Lagerhaus kaufte, entdeckte darin statt Dingen, die er verkaufen konnte, die Leichen einer ermordeten Familie.

George Gennai kaufte das Lagerabteil in der Nähe von Seattle in der Hoffnung, etwas Interessantes und möglicherweise Wertvolles zu finden. Seit zwölf Jahren soll das Abteil unberührt gewesen sein. Doch als der Mann das Schloss öffnete und nach wertvollen Sachen suchte, machte er die schockierende Entdeckung.

Angewidert entdeckte er einen Müllsack, in dem sich ein menschlicher Schädel befand. Das Ärzteteam konnte schließlich die Leichen identifizieren, die seit 12 Jahren vermisst wurden. Die Polizei fand in dem Spind auch ein Beil mit Blut und Haaren darauf. Eines der Opfer hatte am Tag vor dem Verschwinden die Scheidung eingereicht.

Der Ehemann wurde schließlich verhaftet. Er gestand die Morde an seiner Frau und den Kindern. Er wurde zu mindestens 80 Jahren verurteilt.