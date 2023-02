Mann schlief mit Kontaktlinsen ein: Kurz darauf ist er fast blind

Ein Mann erlitt eine schreckliche Verletzung, nachdem er mit seinen Kontaktlinsen eingeschlafen war und ein Parasit begonnen hatte, sein Auge zu fressen.

Der 21-Jährige aus Florida schlief nur etwa 40 Minuten, als er eine Pause von seinem Arbeitstag als Kinderbetreuer einlegte. Bei ihm wurde eine Acanthamoeba-Keratitis diagnostiziert, ein fleischfressender Parasit, der in die Augen eindringt und das Gewebe auffrisst. Dadurch wurde sein rechtes Auge schwer geschädigt, so dass er weder arbeiten noch sein Studium fortsetzen konnte.

Mike erzählte dem Daily Star: "In meinem Schlafzimmer habe ich die Rollläden hochgezogen und alle Lichter verdunkelt. Von all den Aktivitäten, die ich mit den Kindern mache, mit denen ich spiele und denen ich etwas beibringe, bis hin zu der Tatsache, dass ich nicht einmal den Super Bowl auf meinem Handy sehen kann - das ist hart. Meine Familie ist großartig, meine Mutter wurde von der Arbeit freigestellt, aber ich kann nicht einmal mit ihr im Wohnzimmer abhängen. Meine Familie hat mich finanziell sehr unterstützt."

© Mike Krumholz

"Man will nicht, dass die Leute Mitleid mit einem haben, aber gleichzeitig möchte man wie ein 21-Jähriger leben, der auf dem College ist. In den ersten zwei Wochen, in denen ich die Diagnose erhielt, gab es keine vergleichbaren Schmerzen."

Nach Angaben der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention betrifft der Parasit einen von 33 Millionen Kontaktlinsenträgern in den "entwickelten Ländern". Mike brauchte einen Monat, in dem er verschiedene Ärzte aufsuchte, um eine korrekte Diagnose zu erhalten.

"Ich sagte zu meinen Eltern: 'Ich muss zum Augenarzt, irgendetwas stimmt nicht'. Ich dachte, ich hätte ein rosafarbenes Auge oder so etwas, und er [der Arzt] machte ein Foto von der Rückseite meines Auges, nachdem er es geweitet hatte - und er sagte, dass etwas nicht stimmt. Sie sagten, dass ich im Moment nicht für eine Augentransplantation in Frage komme, weil ich 21 Jahre alt bin, also jünger, und mein Körper das nicht verkraften würde. Aber die Transplantation, wenn ich jemals dafür in Frage komme, wird mir hoffentlich mindestens 50 % oder so geben, so dass ich in der Lage sein werde, ein bisschen zu sehen."