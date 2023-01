Mann 'verlor' 98.000 Euro: Stripclub muss schließen

Mehrere Männer gaben an, sie seien an einem unbekannten Ort aufgewacht und hätten eine hohe Abbuchung von ihrem Konto erhalten.

Die Vanity Bar und der Nachtclub in Soho, London, sind für die nächsten drei Monate geschlossen, nachdem mehrere Kunden behauptet haben, dass ihnen etwas in ihre Drinks gemischt wurde und Geld von ihren Bankkonten abgehoben wurden. Diejenigen, die behaupten, Opfer zu sein, sagen, dass sie sich nicht daran erinnern können, was mit ihnen passiert ist, aber sie wachten auf, als mehrere Zahlungen in Höhe von Hunderten und manchmal Tausenden von Euro von ihren Bankkonten abgehoben wurden.

Der Strip-Club wäre beinahe dauerhaft geschlossen worden, doch stattdessen wurde seine Lizenz für drei Monate ausgesetzt und er muss sich an 23 neue Bedingungen halten, die der Stadtrat von Westminster festgelegt hat. Zu den Auflagen gehören neue Standards für die Videoüberwachung und jährliche Besuche der Polizei sowie regelmäßige Aufzeichnungen über die im Club begangenen Straftaten.

© Google Street View

Ein Rechtsvertreter von Vanity hat behauptet, dass der "überwiegende Teil" der Zahlungen an Unternehmen geleistet wurde, die nicht mit dem Stripclub in Verbindung standen. Sie behaupteten, dass die Männer, die den Club besuchten und Behauptungen aufstellten, versuchten, sich Ausreden auszudenken, um ihren Ehefrauen und Freundinnen ihre Bankkontobewegungen zu erklären.

Die Gesamtsumme der angeblichen Zahlungen von den Bankkonten der Clubbesucher, die behauptet haben, dass ihre Getränke gespickt wurden, beläuft sich auf rund 250 000 Euro.

Ein anonymer Gast behauptete, er habe nach einem gespickten Getränk satte 98 000 Euro von seinem Bankkonto verloren.