Bei einer Operation an einem Patienten, der unter Erbrechen und Bauchbeschwerden litt, konnten die Ärzte 187 Münzen bergen.

Die Ärzte des Hanagal Shree Kumareshwar Hospital and Research Centre in Bagalkot, Karnataka, haben nach eigenen Angaben 187 Münzen aus dem Magen eines Patienten geborgen, der wegen Erbrechens und Bauchbeschwerden eingeliefert wurde. "Er litt an einer psychiatrischen Störung und hatte in den letzten zwei bis drei Monaten Münzen geschluckt", sagte Dr. Eshwar Kalaburgi, einer der Ärzte, die die Operation durchführten.

Nachdem er über Bauchschmerzen geklagt hatte, brachten ihn seine Verwandten in das Hangal Sri Kumareshwar Hospital. Die Ärzte führten eine Röntgenuntersuchung und eine Endoskopie durch, sagte der Arzt und fügte hinzu, der Patient habe insgesamt 187 Münzen verschluckt. Dyamappa Harijan hatte über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten Münzen verschiedener Nennwerte mit einem Gesamtgewicht von 1,5 Kilogramm verschluckt, so der Arzt.

Der Patient litt an Schizophrenie. "Der Magen war stark geweitet und viele Münzen steckten an verschiedenen Stellen des Magens fest. Nach einer zweistündigen Operation konnten wir alle Münzen herausholen. Nach der Operation wurde er wegen Wassermangels und anderer kleinerer Probleme behandelt. Der Patient ist stabil und kann inzwischen sprechen", sagte Dr. Kalaburgi.