Mann versuchte 12-jährige in Lieferwagen zu zerren

Ein englisches Schulmädchen entging nur knapp dem Horror. Ein Mann versuchte, die 12-Jährige in seinen Lieferwagen zu zerren. Zum Glück misslang das Vorhaben.

Die 12-Jährige sagte, sie sei von einem blauen Ford Van verfolgt worden, als sie ihren jüngeren Bruder von der Grundschule in Basildon, Essex, abholen wollte. Dann soll der Fahrer ausgestiegen sein und versucht haben, das Mädchen in den Van zu zerren. Das Mädchen konnte sich jedoch befreien und in eine Seitenstraße fliehen.



Der mutmaßliche Entführer gab sich aber nicht zufrieden und verfolgte das Mädchen einige Straßen lang. Sie ist aufgewühlt und hat Angst, zur Schule zu gehen", sagte ihre Mutter dem Echo. "Es ist absolut erschütternd und macht mich krank, wenn ich daran denke, dass es solche Leute in der Gesellschaft gibt, und das auch noch so nah an meinem Zuhause", so die Mutter weiter.



Auch die Schule machte auf den Vorfall aufmerksam. "Wir wurden auf einen Vorfall aufmerksam gemacht, der sich in dieser Gegend ereignet hat", heißt es in der Mitteilung. "Jemand in einem blauen Lieferwagen sprang heraus und versuchte, ein Kind zu packen, und verfolgte es dann. Sie haben sie nicht gefangen. Bitte seien Sie wachsam", so die Schule in der Aussendung.