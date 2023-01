Mann versuchte, die Verbrechen des Kannibalenmörders Jeffrey Dahmer nachzuahmen

Ein Mann wurde inhaftiert, nachdem er einen Mann entführt und versucht hatte, ihn zu ermorden, um eine 'zwanghafte Mordfantasie' zu befriedigen, die 'die Morde des berüchtigten Serienmörders Jeffrey Dahmer widerspiegelte'.

Chance Seneca, 21, aus Lafayette, Louisiana, wurde zu 45 Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, einen homosexuellen Mann, den er auf Grindr kennengelernt hatte, entführt zu haben und diesen auch töten zu wollen. Das Justizministerium erklärte, Seneca habe "einen monatelangen Plan" ausgeheckt, um LGBTQ+-Personen zu finden und zu ermorden.

Seneca begann seinen grausamen Plan im Jahr 2020, als er Grindr herunterlud und sich dort anmeldete, um ein Opfer zu finden. Über die App lernte er einen Mann namens Holden White kennen. Die beiden verabredeten sich, aber Seneca brachte den 18-jährigen White in ein abgelegenes Haus, legte ihm Handschellen an und "versuchte dann, ihn mit verschiedenen Methoden zu ermorden", so das Justizministerium.

In dem Glauben, sein Opfer getötet zu haben, versuchte er anschließend, es zu zerstückeln. Als er gefasst und verhaftet wurde, gab Seneca in einem erschütternden Polizeiverhör zu, dass er vorhatte, weiterhin schwule Männer zu ermorden, "bis er gefasst oder getötet wird". "Seneca war auf die Idee fixiert, homosexuelle Männer zu töten, und diese Faszination führte dazu, dass er monatelang ein Mord-Entführungsschema entwarf, das die Morde an homosexuellen Männern widerspiegelte, die von dem berüchtigten Serienmörder Jeffrey Dahmer begangen wurden", so die US-Behörden.

"Seneca hatte es absichtlich auf schwule Männer abgesehen, so wie Dahmer es getan hatte. Seneca hatte auch die Absicht, die Leichen seiner Opfer zu essen und zu konservieren, wie es Dahmer getan hatte." Wie durch ein Wunder überlebte White den Angriff und wachte im Krankenhaus auf, nachdem er mehrere Tage im Koma gelegen hatte. Er sagt, er habe immer noch Narben von Senecas Zerstückelungsversuchen.