Mann von Gabelstapler halbiert

Loren Schauers hat bei einem Unfall mit einem Gabelstapler die Hälfte seines Körpers verloren. Zum ersten Mal zeigt der ehemalige Bauarbeiter sein Unfallfoto her.

Der Bauarbeiter Loren Schauer wurde von einem Gabelstapler zerquetscht. Der Unfall ereignete sich bereits 2019. Der 20-Jährige war zu Nahe am Rand einer Brücke geraten, bevor er in die Tiefe fiel und von einem Gabelstapler zerquetscht wurde.

© Instagram/loren.schauers ×

Bei dem fürchterlichen Unfall wurde der Mann in zwei Hälften geteilt. Die erschütterten Bilder veröffentlichte Schauer erst kürzlich auf seinem Instagram-Account. "Wenn Sie genau hinsehen, können Sie auf dem zweiten Foto sehen, wie ich immer noch unter dem Gabelstapler eingeklemmt bin", schrieb er auf Instagram, wo er seine Reise durch das Leben dokumentiert.

© Instagram/loren.schauers ×

Seit seinem Unfall hat sich der junge Mann gut in sein neues Leben gut eingelebt.

Schauer teilt sich einen YouTube-Account mit seiner treuen Frau Sabia Reiche, 23, die während all seiner gesundheitlichen Probleme an seiner Seite geblieben ist.

Aufgrund der Mobilitätsprobleme von Schauer muss seine Freundin viele alltägliche Aufgaben für ihn übernehmen, darunter das Wechseln seiner Beutel und das Duschen.

Bei Lorens Operation mussten seine Genitalien entfernt werden, da sein Becken völlig zerquetscht worden war, was zu unangenehmen Fragen darüber führte, wie er und seine Frau Sex haben würden.