Mann will Waffe in Hünhchen auf Flugzeug schmuggeln: Festnahme

Beamte der Transportsicherheitsbehörde am Fort Lauderdale-Hollywood International Airport in Florida machten diese Woche eine sehr merkwürdige Entdeckung.

Ein Mann wurde dabei erwischt, wie er versuchte, eine Waffe in seinem Handgepäck in ein Flugzeug zu schmuggeln, indem er sie in den Hintern eines rohen Huhns schob. Die Situation wurde von der Verkehrssicherheitsbehörde am Fort Lauderdale-Hollywood International Airport in Florida entdeckt. Der Mann hatte das mit der Waffe gefüllte Huhn in sein Handgepäck gesteckt und dieses dann in ein dünnes braunes Papierpaket eingewickelt.

© Instagram/TSA

Auch der Flughafen äußerte sich zu dem Vorfall: "Für uns ist es eine Zeit, um dankbar zu sein, dass unsere Beamten immer rund um die Uhr arbeiten, um Sie zu schützen. Wir sagen es Ihnen nur ungern, aber eine Schusswaffe in Ihren Vogel zu packen, ist reine Zeitverschwendung."

Welches Strafmaß der Mann nun ausfaßt ist unklar, er wurde jedoch vorläufig festgenommen.