Mann zündet auf Helikopter Silvesterfeuerwerk

Ein Extremsportler hat in Ostchina Feuerwerkskörper gezündet, die er an einem Hubschrauber befestigt hatte.

Auf einem Video, das in der Stadt Bengbu in der Provinz Anhui in China aufgenommen wurde, ist ein Mann namens Zhang Jixing zu sehen, der Feuerwerkskörper an einen Hubschrauber bindet und sie in der Luft zündet.

Zhang sagte, er habe immer davon geträumt, Kampfpilot zu werden. Also gab er mehr als 300.000 Euro aus, um zwei kleine Hubschrauber selbst zusammenzubauen.

Zhang zündete die Feuerwerkskörper auf seinen Hubschraubern, um das neue Jahr zu begrüßen.