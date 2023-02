Mega-Aufregung um Schwangerschaft von Trans-Paar

Ein Transgender-Paar hat bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten.

Die Tänzerin Ziya Paval teilte kürzlich auf Instagram mit, dass ihr Partner Zahhad im achten Monat mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Und der Fall eines schwangeren Transgender-Mannes ist der erste seiner Art in Indien.

Sie betitelte ihren Beitrag mit: "Wir sind dabei, meinen Traum, Mutter zu werden, und seinen Traum, Vater zu werden, zu verwirklichen. Ein acht Monate alter Fötus ist jetzt in (Zahhads) Bauch... Nach dem, was wir erfahren haben, ist dies die erste Schwangerschaft eines Transmannes in Indien...", so das Paar. Das Paar, das seit über drei Jahren in Kozhikode zusammenlebt, gab an, dass sie sich beide einer Hormontherapie unterzogen, diese aber aussetzten, um gemeinsam ein Baby zu bekommen.

© paval19/Instagram

Ziya erzählte The Indian Express: "Als wir vor drei Jahren begannen, zusammenzuleben, dachten wir, dass unser Leben anders sein sollte als das anderer Transgender. Die meisten Transgender-Paare werden sowohl von der Gesellschaft als auch von ihren Familien boykottiert. Wir wollten ein Baby, damit wir etwas von uns selbst zurücklassen, auch wenn unsere Tage auf dieser Welt gezählt sind".

Ziya zufolge hat sich Zahhad bereits einer Operation unterzogen und "beide Brüste entfernt". Die Ärzte in Kozhikode werden das werdende Paar durch die Geburt und die Schwangerschaft begleiten, und das Kind soll im nächsten Monat auf die Welt kommen.