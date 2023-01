Mega-Fund: Wissenschaftler entdecken 256 Dinosaurier-Eier

Die Entdeckung deutet darauf hin, dass Titanosaurier - einer der größten Dinosaurier, die die Erde bewohnten - ein bemerkenswertes Fortpflanzungsmerkmal aufwiesen, das den heutigen Vögeln eigen ist.

Eine Gruppe indischer Forscher hat 256 Eier in dem Narmada-Tal in Indien entdeckt. Ein Ei soll sogar ein Ei im Ei gehabt haben. "Das einzigartige Merkmal des Eies im Ei wurde von keinem anderen Dinosaurier oder sogar von anderen Reptilien berichtet", sagte Harsha Dhiman von der Universität Delhi und der Hauptautor der Studie gegenüber Down To Earth.

Das Ei hat zwei Dotter, ein Merkmal, das auch bei Vögeln vorkommt, was darauf schließen lässt, dass sie ähnliche Fortpflanzungsmerkmale haben", erklärte der Experte. Das Team entdeckte 92 Nistplätze mit 265 versteinerten Eiern - mit einem Durchmesser von 15 bis 17 Zentimetern. Diese Region liegt zwischen den östlichsten Lameta-Fundstellen bei Jabalpur im oberen Narmada-Tal und Balasinor im Westen im unteren Narmada-Tal.

© getty ×

Die Eier gehörten zu sechs Arten, was auf eine größere Vielfalt dieser ausgestorbenen Giganten in Indien hindeutet. Außerdem vergruben die Titanosaurier ihre Eier in flachen Gruben, ein Verhalten, das auch bei heutigen Krokodilen zu beobachten ist. Sie nisteten in Kolonien, ein Merkmal, das bei etwa 15 Prozent der heutigen Vögel zu finden ist. Außerdem legten sie ihre Eier in der gleichen Reihenfolge ab wie die Vögel.

© Dhiman et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Dhiman vermutet, dass die "Ei-in-Ei-Funktion" den Dinosauriern nicht zugute kam. Die Porenkanäle werden durch das Vorhandensein von zwei übereinander liegenden Eierschalenschichten verstopft. Dadurch könnte der Embryo ersticken, fügte sie hinzu.

© Dhiman et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Unter den Fossilien fand das Team auch ungeschlüpfte Eier. Unfruchtbarkeit, der Tod des Embryos vor dem Schlüpfen und die tiefe Vergrabung könnten zum Tod der Eier beigetragen haben. Umweltfaktoren wie Überschwemmungen könnten ebenfalls eine Rolle spielen, so die Forscher.